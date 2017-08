16:30, 18 Gusht 2017

Suri Cruise është parë e veshur me mjaft stil teksa po ecte rrugëve të New York-ut bashkë me nënën e saj, transmeton Klan Kosova.

11 vjeçarja e cila është bija e aktorëve të njohur, Tom Cruise dhe Katie Holmes duket një kombimin perfekt i dy prindërve të saj.

Suri duket se tashmë e ka trashëguar dashurinë për modën nga nëna e saj.