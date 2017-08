23:00, 23 Gusht 2017

Këngëtarja shqiptare me famë botwrore, Rita Ora, ka paralajmëruar se së shpejti do të sjellë edhe një këngë me videoklip.

Pas “Your Song”, ajo përmes një postimi në Instagram ajo ka zbuluar se do të sjellë edhe videoklipin këngën “Lonely Together” të cilën e ka në bashkëpunim me DJ suedez, Avicii.

Siç duket ky do të jetë hiti i radhës nga Rita Ora.

