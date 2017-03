22:15, 6 Mars 2017

Këngëtarja e famshme, Beyonce e cila së shpejti do të bëhet nënë e binjakëve është shfaqur mjaft elegante në premierën e filmit “Beauty and the Beast” në Los Angjelos, transmeton Klan Kosova.

Ajo është parë bashkë me burrin e saj reperin e famshëm, Jay Z dhe vajzën, Blue Ivy.

Beyonce dukej rrezautese e veshur me një fustan të firmës “Gucci” me ngjyrë smeraldi i stolistur me lule.

Interesante