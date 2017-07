16:36, 24 Korrik 2017

Gjykata Themelore në Pejë ia ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji Binak, Valon e Xhavit Panxhës, të dyshuarve për vrasjen e e vëllezërve Arsim e Ramiz Berisha në fshatin Kosuriq të kësaj komune.

Kjo gjykatë përmes një njoftimi për media ka dhënë edhe arsyetimin se pse u cakuta kjo masë ndaj vëllezërve Panxha.

“Më datë 21.07.2017 rreth orës 21:30 min, ne fsh. Kosuriq K- Pejës, në pyllin mbi fsh. Kosuriq i cili është pronë e të pandehurve për shkak te një mosmarrëveshje të atë qasshme te pandehurit me dashje kane privuar nga jeta tani te ndjerët vëllezërit R. B. Dhe A.B., ashtu qe derisa te ndjerët rreth orës 21:00 ishin nisur se bashku me shokun e tyre njëherit edhe dëshmitarin J. G. me dy qerre me kuaj për në pyll të huaj pronë tani e të pandehurve, me qëllim për te prerë drunj, dëshmitari J. së bashku me viktimën R. hyjnë në pyll duke i lënë qerret me kuaj në afërsi te pyllit”

” Pasi të njëjtit nuk vërejnë asgjë viktima R. I thotë dëshmitarit J. Te shkoj e te marr qerren dhe viktimën A. Dëshmitari J. është nisur te marr qerren ka dëgjuar R. duke biseduar me dike ku me pas ne drejtim te R. niset edhe viktima A. I cili iu është drejtuar te pandehurve me fjalët “ kush hamami jeni ju” ne atë moment te pandehurit B.P., V. P. dhe Gj.P. me armë te panjohura shkrepin tre fishek ne drejtim te viktimave A. dhe R. duke vazhduar te gjuajnë edhe disa herë duke i privuar nga jeta, pastaj dëshmitari J. ka filluar të ik nga vendi i ngjarjes, te pandehurit kane gjuajtur me arme edhe në drejtim te tij”, thuhet në një komunikatë të kësaj gjykat

Bëhet e ditur se palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit.

