13:30, 31 Janar 2017

Sipas filozofisë Sufi, të ulesh pranë mikut tuaj ose dikujt që e doni është një nga predispozitat e lumturisë.

Thjesht uluni dhe mos bëni asgjë. Mund ta shihni njëri-tjetrin, ose mund të mos e bëni këtë – është thjesht zgjedhja e juaj.

Në secilin rast, personi ndjen një kënaqësi të brendshme sepse janë të rrethuar me njerëzit me të cilët ndihen rehat.

Në një moment si ky, njeriu nuk kërkon që të merret me diçka, e as nuk ka nevojë që të mbush hapësirën me zë, transmeton Klan Kosova.

Të ulesh pranë miqve ose personit që do, është e mjaftueshme që ju të ndiheni të lumtur.

