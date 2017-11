Kryetari i Greenwood të Karolinës Jugore, Welborn Adams, ka postuar në Twitter vargjet e reperit amerikan, Jay-Z, pasi u shpall i pafajshëm në një rast të vozitjes nën ndikim të alkoolit.

Ai ishte ndalë nga policia më 2015 pas ditëlindjes së 40-të të gruas së tij, sipas Associated Press.

Siç raporton Uproxx, Adams u gjet i pafajshëm këtë javë.

Avokati i tij mbrojtës pohoi se oficeri policor që e kishte arrestuar nuk i kishte dhënë kohë të mjaftueshme klientit të tij që ta lexojë formularin dhe ta japë pëlqimin për testin e frymës.

Pas triumfit, Adams shkroi në Twitter:

“Me fjalët e Jay Z-së, ‘i pafajshëm, të gjithë ju duhet të më ndjeni” #ishfajësaur’…”

In the words of Jay Z, "not guilty, y'all got to feel me" #vindicated

— Welborn Adams (@WelbornAdams) November 2, 2017