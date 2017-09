Kjo ishte surpriza e mbremjes se djeshme,nje leter ku tregon miratimin e dhenies se shtetesise shqiptare per mua dhe xhanushin. Faleminderit per Ministrine e Kultures dhe Ministren @mirelakumbaro Nje enderr e bere realitet! #proudtobealbanian 🇦🇱 @lind_islami

A post shared by VENERA (@veneralumani) on Sep 20, 2017 at 7:26am PDT