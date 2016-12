16:14, 28 Dhjetor 2016

Shefja e grupit parlamentar NISMA, Valdete Bajrami, ka reaguar në lidhje me një intervistë të Ministres së Drejtësisë, Dhurata Hoxha duke thënë që kjo e fundit po i del në mbrojtje klanit “pronto” dhe ishin po këta që ia kanë dhënë postin e ministres.

“Edhe një shikues i zakonshëm dhe jo shumë i vëmendshëm, me lehtësi do të vërente se ministrja e drejtësisë kur fliste për aferën pronto ishte gjithçka tjetër, veç e drejtë nuk ishte. Mënyra se si iu qas kësaj çështje ajo mbrëmë, është një dëshmi se ajo aty është emëruar nga protagonistët e klanit pronto për t’iu shërbyer e mbrojtur ata dhe jo qytetarëve e drejtësisë në Kosovë” thuhet ne deklaratë.

Sipas Bajramit, misioni i Hoxhës është ekskluzivisht mbrojtja e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit.

“Në fund kam nxjerrë pjesën më skandaloze të intervistës së saj, pjesën ku ajo vihet hapur në mbrojtje të klanit pronto, dhe jo vetëm që vihet në mbrojtje të saj por duke thënë se: “Një gazetari hulumtuese po të merrej më shumë me këtë rast do të vërente që personat të cilët janë përfolur në ato përgjime nuk i kanë marrë ato pozita” ndërhyn në punën e pavarur të sistemit të drejtësisë. Pra, përmes kësaj deklarate ajo e paragjykon se si duhet të përfundojë e tërë kjo çështje. Kjo është e pa pranueshme. Në një vend demokratik, një ministre e drejtësisë nuk do të guxonte të bëj deklarata të tilla, ose edhe po të guxonte, dorëheqja nga funksioni i ministres do të ishte e pashmangshme” ka shkruar deputetja Valdete Bajrami.

Interesante