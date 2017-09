19:43, 29 Shtator 2017

NISMA për Kosovën ka dënuar ashpër sulmin “ndaj Deputetit të Parlamentit të Kosovës z. Milaim Zeka, sulm ky i cili u krye sot nga deputeti i LVV z. Frashër Krasniqi gjatë një debati në studion televizive të Klan Kosova”.

Përmes një njoftimi për media, ky subjekt politik ka nënvizuar se debatet politike në asnjë rast nuk mund të fitohen me sulme fizike, duke kërkuar nga Lëvizja Vetëvendosje që të distancohet nga akti, njofton Klan Kosova.

Debatet politike nuk fitohen me sulme të tilla fizike dhe e me grushte, por me forcën e argumenteve politike.

Deputetet e Kuvendit janë të zgjedhur për të shprehur hapur mendimet dhe qëndrimet e tyre dhe poashtu për të debatuar për çështje tjera të ndryshme.

Mospajtimet janë pjesë e demokracisë, mirëpo në asnjë mënyrë ato nuk duhet të kalojnë në sulme fizike.

NISMA për Kosovën i bënë thirrje Lëvizjes Vetëvendosje të distancohet nga ky akt i dhunshëm, dhe të vazhdojmë ta ruajmë kulturën e komunikimit edhe në momentet kur nuk pajtohemi.

