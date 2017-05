19:17, 23 Maj 2017

Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani është nisur drejt Meksikës, ku do të marrë pjesë në punimet e sesioneve të Platformës Globale 2017 për reduktimin e rrezikut të katastrofave.

Kreu i shtetit shqiptar do t’i drejtohet me një fjalim sesionit dhe do të zhvillojë disa takime të rëndësishme pune, me ftesë të sekretarit të përgjithshëm të OKB Antonio Guterres,

Në qendër do të jenë bisedimet për parandalimin dhe reduktimin e rreziqeve të shkaktuara nga katastrofat natyrore, shkruan shekulli, përcjellë Klan Kosova.

Interesante