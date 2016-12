12:25, 30 Dhjetor 2016

Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani dekretoi ligjin për dhënien e amnistisë i cili u miratua në seancën e fundit të Kuvendit për vitin 2016. Nga ligji për amnistinë përfitojnë të dënuar me vepra të lehta penal.

“Propozohet të lirohen rreth 670 persona, as më shumë e as më pak. Ky është projeksioni që kemi ndërtuar. Nga këta, në përparësi janë 15 gra nga 94 gjithsej, të cilat do të lirohen. Ndërkohë, burra të moshuar janë 7, mbi 60 vjeç dhe që kalojnë kriteret e ndalimit. Mjafton të mos kenë bërë vrasje dhe krime të tjera të rënda. Të mitur janë 8 dhe të sëmurët me sëmundje të përhershme 15. Për arsye të ndryshme është humane që të jenë mes përfituesve”, kishte prezantuar ligjin Manjani më herët gjatë këtij muaji i cili kaloi me 84 vota në Kuvend, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.

