16:57, 28 Dhjetor 2016

Ditët e fundit të 2016 Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë po bëhet gati t’u dhurojë shqiptarëve vendimin e zbardhur të ligjit të Vettingut, një vendim ky që i hap dritën jeshile qysh në ditët e para të 2017 zbatimit të reformës në drejtësi.

Qëllimi i mbledhjes siç thanë burimet jo zyrtare të Top Channel është që të redaktojnë vendimin final të Vettingut për të cilin në 22 dhjetor u la në fuqi me 6 vota pro dhe dy kundër. Siç thonë burimet redaktim do të thotë interpretim i votës me shkrim i çdo njërit prej anëtarëve, një procedurë kjo që mund të zgjasë maksimumi dy ditë.

Më tej vendimi i zbardhur në të cilin anëtarët Bashkim Dedja, Vitore Tusha, Fatmir Hoxha, Vladimir Kristo, Fatos Lulo dhe Altina Xhoxhaj e cilësojnë ligjin e Vettingut si Kushtetues, do zbritet në sekretarinë e Gjykatës Kushtetuese.

Gjithashtu në këtë mbledhje duhet të argumentojnë mendimin kundër edhe dy anëtarët e tjerë Gani Dizdari dhe Besnik Imeraj. Pas zbardhjes së verdiktit të Kushtetueses botimi në Fletore Zyrtare i hap rrugën skanimit pasuror e figurës dhe të aftësive profesionale të gati 800 njerëzve të drejtësisë të cilët janë gjyqtarë e prokurorë të të gjitha niveleve si edhe ndihmës ligjore.

Pas botimit në Fletore Zyrtare nis zbatimi i ligjit të Vettingut thënë ndryshe i ligjit të rivlerësimit kalimtar të prokurorëve e gjyqtarëve. Siç parashikon ligji procedurën e parë për zbatimin e tij e nis presidenti i cili do të deklarojë të hapur garën e kujtdo që synon të kandidojë për tre komisionet e Vettingut, proces i cili do të mbikqyret edhe nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.

Sikurse thuhet në ligj, komisioni i pavarur i kualifikimit dhe Kolegji i Apelimit janë institucionet e rivlerësimit që do të kalojnë në sitë njerëzit e drejtësisë, ndërkohë që të parët që do kontrollohen me procedurë të përshpejtuar do të jenë gjyqtarët kushtetues, prokurori i pergjithshëm dhe gjyqtarët e lartë.

Interesante