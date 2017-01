21:34, 24 Janar 2017

Takimi i iniciuar nga Bashkimi Europian mes palës kosovare dhe asaj serbe ka filluar në Bruksel, njofton Klan Kosova.

Shefja e Bashkimit Europian për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini para këtij takimi është takuar ndaras me presidentët dhe kryeministrat e të dyja vendeve, fillimisht me presidentin serb, Tomislav Nikoliq dhe kryeministrin, Aleksandar Vuçiq e më pas me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi dhe kryeministrin kosovar, Isa Mustafa.

Ky takim është cilësuar si takim i nivelit të lartë, pasi përfshin përfaqësuesit më të lartë të dyja vendeve, si Kosovës, ashtu edhe Serbisë.

