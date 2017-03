11:34, 25 Mars 2017

Ka filluar Konventa e VIII Zgjedhore e Partisë Demokratike të Kosovës, njofton Klan Kosova.

Konventa do të zgjasë dy ditë dhe në të do të zgjedhen organet drejtuese të partisë si dhe do të miratohet platforma e re politike dhe programore.

Takimi zgjedhor i PDK-së po mbahet në hotel Emerald.

Në këtë konventë po marrin pjesë delegatët nga degët dhe organet drejtuese të këtij subjekti politik.

Të dielën ndërkaq, PDK do ta mbajë një ceremoni festive të konventës me anëtarë e simpatizantët.

