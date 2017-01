16:08, 31 Janar 2017

Ministri i Shëndetësisë Imet Rrahmani sot ka marrë pjesë në punëtorinë për shënimin e “Javës së Parandalimit të Kancerit të qafës së mitrës”, të organizuar nga Shoqata e Obstetërve dhe Gjinekologëve të Kosovës në bashkëpunim me Këshillin Nacional për Kontroll të Kancerit dhe me Komunën e Prishtinës, përkrahur nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara (UNFPA), me temë “Parandalimi dhe trajtimi i kancerit të qafës së mitrës”.

Ai tha se është për t`u vlerësuar angazhimi i Shoqatës së Obstetërve dhe Gjinekologëve të Kosovës, KNNK-së, profesionistëve shëndetësor dhe organizatave vendore dhe ndërkombëtare për organizimin e aktiviteteve të ndryshme që për qëllim kanë vetëdijesimin e qytetarëve dhe fuqizimin e akterëve në luftën për parandalimin dhe trajtimin e kësaj sëmundjeje.

“Në kuadër të Strategjisë Sektoriale Shëndetësore 2017-2021, MSh e ka paraparë si prioritet përmirësimin e shëndetit të nënës dhe fëmijës si dhe luftën kundër kancerit, e nëse bashkëpunimi i të gjithë neve, duke përfshirë edhe Kujdesin Parësor Shëndetësorë, është i mirë atëherë sukseset në parandalim, në këtë rast të kancerit të qafës së mitrës janë të padiskutueshme”, tha Rrahmani.

Ndërkohë, gjatë prezantimit të Pilot projektit të Skriningut të Kancerit Cervikal në Komunën e Prishtinës, nga Erzen Begolli, u tha se deri në nëntor të 2016, në kuadër të këtij projekti 1394 femra i janë nënshtruar PAP-Testit, ku nga i gjithë ky numër vetëm një rast është diagnostikuar me HPV- pozitiv.

Në punëtori janë prezantuar edhe aktivitetet lidhur me skriningun e kancerit të qafës së mitrës të Bordit Nacional për Kontroll të Kancerit të MSH-së,transmeton Klan Kosova.

