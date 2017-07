16:38, 23 Korrik 2017

Ka filluar gara e kërcimit tek Ura e Fshejtë në Gjakovë, njofton Klan Kosova.

Më herët gara është shtyrë për kohë të pacaktuar, për shkak të problemeve që kishin me energjinë elektrike.

Në këtë garë, gjashtë kërcyes do të jenë në stilin e dallëndyshes, ndërsa nëntë garues të tjerë e aplikojnë stilin në këmbë.

Në mes të dy grupeve garuese do të kërcejë edhe veterani i kërcimit, Kujtim Gorani, për të cilin ky do të jetë kërcimi i fundit, pasi do ta përmbyllë karrierën e tij, njofton Klan Kosova.

Këtë ngjarje sportive, por e përcjellë edhe kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari-Lila.

Ndërsa të gjitha çmimet që do të ndahen për këtë garë i dedikohen kërcimtarit Sali Riza Gërqinës, trupi i të cilit u gjend i mbytur pasi kërceu nga bregu i Urës së Fshejtë në Gjakovë.

Gërqina ishte kampion i shumëfishtë i kërcimit në ujë, pikërisht në stilin e dallëndyshes, njofton Klan Kosova.

klankosova.tv

