20:27, 19 Maj 2017

Disa grafite kreative do të bëhen në murin përcjellës të rrugës B në Prishtinë.

Ajo hapësirë që deri tash pa leje ishte mbuluar me reklama, do të mbulohet me vepra arti që do të realizohen nga 60 artistë botëror, të cilët janë pjesë e festivalit të grafiteve, “Meeting of Style” që po mbahet në kryeqytet, njofton Klan Kosova.

Ky festival u përkrah edhe nga Komuna e Prishtinës.

Drejtori i Kulturës në kryeqytet, Besart Vllahinja, tha se Prishtina do të ketë këtë vit shumë aktivitete të ngjashme.

Kronikë nga Artiana Matoshi.

