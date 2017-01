12:11, 17 Janar 2017

Presidenti serb Tomislav Nikoliq ka reaguar në lidhje me deklaratat e BE-së për trenin serb, duke thënë që zyrtarët e BE-së janë mashtrues.

“BE duhet të reagoj kur linjat hekurudhore janë pothuajse të gjitha të minuara dhe një tren serb nuk lejohet të kaloj. Në qoftë se Johannes Hahn thotë që unë nuk jam duke shikuar kah e ardhmja, dhe se kjo e ardhme është pavarësia e Kosovës nga Serbia, atëherë nuk kemi për çfarë të flasim” ka thënë Nikoliq.

Nikoliq shtoi që prezenca e forcave speciale ROSU, ka frikësuar serbët në Kosovë.

“Në qoftë se populli serb në Kosovë ndihet i kërcënuar unë kam thënë që do të shkoj në luftë, dhe po kam për të shkuarë luftë për bijtë e mijë” ka deklaruar Nikoliq. Sipas Nikoliq, në të gjitha marrëveshjet me Kosovën të realizuara përmes dialogut, palët janë marrë vesh që forcat RUSO të mos qëndrojnë në Mitrovicën e Veriut, njëkohësisht as ushtria serbe të mos ruaj objektet fetare aty.

