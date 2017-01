16:28, 31 Janar 2017

Presidenti serb, Tomislav Nikoliq tha sot se Serbia çmon vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.

Këtë deklaratë, numri një i Serbisë e bëri gjatë takimit që pati sot me kryeministrin grek, Alexis Tsipras me ç`rast ky i fundit tha se endi i tij ta do ta mbështes Serbinë sa i përket çështjes së Kosovës dhe se dëshiron që të ndihmojë në këtë rast.

Tsipras theksoi poashtu se Greqia mbështet hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, pavarësisht nga vështirësitë me të cilat përballet dhe shprehu besimin se anëtarësimi i plotë do të kontribuojë në forcimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkan, shkruan “Tanjug”, përcjellë Klan Kosova.

