1:42, 13 Maj 2017

Presidenti në largim i Serbisë, Timoslav Nikoliq, është shprehur me mllef e ofendime për liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinajn, duke e quaju edhe “qen i çartur”.

Nikoliq, i inatosur me lirimin e Haradinajt nga gjykata e Kolmarit në Francë dhe me deklarata e fundit të Haradinajt në mediat kosovare, ku ish-udhëheqësi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, tha se ai do të vazhdojë të ndjekë agjendën e shqiptarëve dhe do t’ua prishë sa herë të jetë nevoja agjendat atyre që duan të ndërhynë në çështjet e Kosovës e shqiptarëve.

“Serbia s’është kërkushi për mua, bash kërkushi – është vetëm fqinj nëse do që të jetë”, ka thënë Haradinaj, duke shtuar se nëse Serbia e konsideron Kosovën të vetën me kushtetutë, atëherë edhe ai do ta konsiderojë Nishin, tani qytete në Serbi, pjesë të Kosovës, pasi siç tha Haradinaj, serbët “na e kanë marrë Nishin”.

“Nëse ata mendojnë se mund të tallen, edhe ne vazhdojmë me metodat e njëjta”, tha Haradinaj.

Nikoliq, duke komentuar këto deklarata të Haradinajt, tha për mediat serbe se ai “është një qen i çartur që ka shijuar mishin e njeriut dhe lëngu ende i rrjedh nëpër gojë”.

“Ai duhet ndëshkuar”, ka vazhduar Nikoliq.

“Pasi e liroi Franca mbase mendon se nuk do të dënohet asnjëherë”.

Pos, Nikoliqit me deklaratat e Haradinajt janë marrë edhe politikanë të tjerë në Serbi, por edhe mediat ruse kanë raportuar deklarimet e tij të kohëve të fundit në raport me Serbinë.

