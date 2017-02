16:00, 16 Shkurt 2017

Marrëdhënia e tyre e shumëpërfolur në fillim të vitit 2000, ishte thënë se kishte përfunduar në një fejesë sekrete.

Dhe tek tani aktorja Nicole Kidman e ka konfirmuar në fakt ishte e fejuar me rokerin amerikan Lenny Kravitz.

Duke folur për një revistë amerikane për eksperiencën e punës me të vijën e ishit të saj Zoe’n në filmin Big Little Liars, aktorja 49 vjeçare ka thënë se e njeh Zoen ngase kishte qenë e fejuar me babain e saj.

“E dua Lenny’n. Ai është një burrë i mrekullueshëm”, ka thënë Nicole, e cila tani është e martuar me këngëtarin e muzikës country Keith Urban.

Nicole e cila tani e pranoi se kishte qenë e fejuar, ka thënë se fejesa kishte përfunduar në ndarje ngase ata s’ishin të gatshëm ta përqafonin atë përkushtim, shkruan Daily Mail, transmeton Klan Kosova.