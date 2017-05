8:45, 8 Maj 2017

Russell Crowe do të luajë në një nga filmat The Mummy bashkë me ish-burrin e saj, Tom Cruise, dhe kjo e ka zemëruar aktoren Nicole Kidman, sipas një raportimi të ri.

48 vjeçarja, sipas një burimi të Woman’s Day, nuk mund ta durojë faktin që miku i saj më i mirë do të rrijë në vendlindjen e saj me personin që ajo e përçmon më shumë se të gjithë, përcjellë Klan Kosova.

Ish-burri i australianes po ashtu besohet se do të ecë në tepihun e kuq bashkë me Russellin në premierën e 22 majit në Sydney.

“Ajo nuk mund të besojë se ai po bëhet kaq i pandjeshëm dhe po i shkakton asaj aq shumë zemërthyerje”, tha burimi.

Interesante