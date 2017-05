23:50, 1 Maj 2017

Këngëtarja dhe reperja Nicki Minaj njihet për reklamimin e formave të saj perfekte.

Njejtë ka vepruar edhe në videoklipin e saj të ri për këngën “Regret In Your Tears” ku shihet në imazhe provokative me një shoqërues mashkull, shkruan Daily Mail, transmeton Klan Kosova.

Këto skena që shtangin shikuesit e shfaqin Nickin në një shtrat në dhomën e saj të vërshuar të fjetjes.

Kjo video që mund të shihet vetëm në platformën TIDAL, modeli pranë Nickit shihet duke përkdhelur gjinjt e saj të ekspozuar.

Interesante