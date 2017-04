18:05, 9 Prill 2017

Nicë, 14 korrik 2016: Në mbrëmjen e festës kombëtare të Francës, një kamion lëshohet kundër turmës, e cila po merrte pjesë në shfaqjen tradicionale të fishekzjarrëve. Numri i të vdekurve ishte 86, dhe të plagosur më shumë se 400. Në timon ishte Lahouaiej-Bouhlel Mohamed, 31 vjeç, tunizian me banim prej vitesh në Nisë, i cili e kishte marrë me qira kamionin. Ai hapi zjarr mbi policinë, e cila u përpoq ta ndalonte, dhe në fund u vra nga policët. Sulmin e marrin përsipër Shteti Islamik më 16 korrik.

Berlin, 19 dhjetor 2016: Një kamion merr përpara turmën që po shëtiste në mbrëmje në një treg Krishtlindjesh, në qendër të kryeqytetit gjerman. Numri i të vdekurve shkoi në 12, dhe të plagosur mbetën 56. Në mesin e viktimave ishte edhe shoferi polak, të cilit i ishte vjedhur kamioni, trupi i pajetë i të cilit u gjet në mjet. Autori i sulmit, 24-vjeçari tunizian Anis Amri, arriti të shpëtojë. Do të vritej më 22 dhjetor, në një betejë me armë me policinë italiane në Sesto San Giovanni. Sulmi u mor përsipër nga Shteti Islamik, shkruan bota.al

Londër, 22 mars 2017: Një njeri në timonin e një fuoristrade, lëshohet në orët e pasdites kundër këmbësorëve pranë Westminster Bridge, më pas thyen murin e jashtëm të parlamentit. Pasi del nga makina, ai ther një polic të paarmatosur, i cili përpiqet ta ndalojë. Një tjetër agjent e vret atë në vend. Personi, i cili kishte marrë me qira makinën, është identifikuar si Khalid Masudi, shtetas britanik 52 vjeçar. Duke përfshirë policin, të vdekurit janë pesë dhe të plagosurit më shumë se 50. Viktima e fundit, një grua rumune e cila kishte rënë në lumin Tamiz. Shteti Islamik e quajti Masood një prej ushtarëve të tij, por nuk ka të dhëna se atentatori po vepronte në emër të Kalifatit.

Stokholm, 7 prill 2017: Në mesditën e së premtes derisa njerëzit po përfundonin punën ose edhe po bënin ndonjë blerje të fundit në treg, një kamion hyri në mes të tyre. Numri i të vdekurve nga sulmi që u konsiderua terroristë nga autoritete suedeze mbetën të vrarë katër persona,ndërsa 15 të tjerë janë lënduar. Zonë në Stokholm ishte evakuuar e tëra përfshirë edhe stacionin kryesor të trenit. Me urdhër të policisë ishin ndaluar edhe lëvizjet e të gjitha metrove, dhe përkohësisht u mbyllën institucionet qeveritare. Një person i cili dyshohej se ka qenë ngasësi i kamionit është arrestuar pak orë pas këtij sulmi, shkruan Klan Kosova.