23:46, 28 Prill 2017

Analisti politik, Adri Nurellari, ka thënë në Ora e Fundit në Klan Kosova se zhvillimet e fundit në Maqedoni dhe eskalimi i situatës atje ditën e enjte shënon fundin e udhëheqësve përçfarës të Maqedonisë.

“Ngjarja e djeshme ishte manifestim i frustrimit të klikës që e ka kuptuar që largimi është i pashmangshëm. Ishte një akt i paprecedent dhe e kobshme kur shihej çfarë po ndodhte. Por, ai ishte një moment kulmor që shënon fundit e klikës që ka qeverisur deri tani”, pohoi Nurellari, njofton Klan Kosova.

Nurellari ka shpjeguar se pas zgjedhjes së Talat Xhaferi, kryetar i Kuvendit të Maqedonisë, situata tashmë zhbllokohet, pasi anashkalohet presidenti dhe qeveria formohet me shumicë parlamentare.

“Tani mund të anashkalohet presidenti, dhe Parlamenti mundet vet ta zgjedh qeverinë. Posti kryesor në Kuvend ishte hapi i parë i zbatimit të marrëveshje të koalicionit. Formimi i një mazhorance të re do të sjellë pastrim dhe me shpresë do ta zhbllokojë situatën”.

klankosova.tv