22:09, 16 Shtator 2017

Liverpuli humbet terren në kreun e renditjes në Premier League, teksa në javën e 5-të u surprizua në “Anffield Road” nga Burnley, duke barazuar 1-1. Humbja 5-0 me Manchester Cityn duket se i ka shkaktuar traumë skuadrës së Jurgen Klopp, që regjistroi takimin e tretë radhazi pa fitore, duke marrë në konsideratë edhe barazimin me Sevillan në Champions. Një shpërqendrin në fazën mbrojtësi u kushtoi rëndë të kuqve në minutën e 27-të, me Arfield që nuk fali me një goditje rrafsh me tokën.

Vetëm tre minuta zgjati avantazhi i Burnleyt, pasi Salah i shërbyer nga Emre Can, ngriti peshë tifozërinë vendase.

Edhe pse pati më shumë se 60 minuta kohë për të realizuar përmbysjen, Liverpuli nuk mundi të shënonte tjetër gol. Në Wembly, aty ku vetën pak ditë më parë fitoi 3-1 me Dortmundin, Tottenhami mori vetëm një pikë përballë Sëansea, që mundi t’i rezistonte përgjatë 90 minutave presionit të vendasve.

5 humbje në po kaq ndeshje për Cristal Palace që nuk arrin të marrë pikë në shtëpi ndaj Southamptonin edhe në debutimin e Roy Hodgsonit në stol. Në “Selhurst Park” vendosi goli i Davis, i shënuar që në minutën e 6-të.

Në takimet e tjera të kësaj të shtune Manchester City shkatërroi 6-0 në transfertë Watfordin, Huddersfield barazoi 1-1 me Leicesterin, Neëcastle kaloi 2-1 Stoke Cityn, ndërsa West Brom – West Ham përfundoi pa gola.

