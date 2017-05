13:00, 31 Maj 2017

Pas ngatërresës që ndodhi në programin “Your Face Sounds Familiar”, me shpalljen e fituesit të gabuar ka ardhur edhe reagimi i regjisores Vera Grabocka.

Ajo ka shkruar në rrjete sociale një status në të cilin i kërkon ndjesë këngëtares Beatrix Ramosaj për dhe i ka falenderuar Beatriksin dhe Valonin per sportivitetin me të cilën mirkuptuan këtë situatë.

Reaimi i plotë

“Kur varesh nga teknologjia ka dhe gabime si ky qe ndodhi sonte; ne nje transmetim direkt mund te ndodhin te gjitha.

Fituesja e patentes eshte ne te vertete Beatriks Ramosaj sipas votimit te jurise dhe konkurrenteve.

Kompjuteri nxorri gabimisht ne fund te programit, emrin e Valon Shehut si fitues.

Tv Klan dhe Produksioni i kerkojne ndjese fitueses se vertete dhe te merituar, Beaktiks Ramosaj per te kete incident te paqellimshem.

Falenderojme Valonin dhe Beatriksen per sportivitetin me te cilen mirkuptuan kete situate! Per Mediat; Fiton edicionin e dyte Beatriks Ramosaj!

Kompjuteri lajthit. Urime te gjithe kastit te kengetareve per kete eskperience te mrekullueshme!” ka thënë Grabocka, shkruan Albeu, transmeton Klan Kosova.

