20:15, 19 Maj 2017

Në qoftë se dikush do t’i shihte sot fotografitë e këtyre personave që nuk ishin shumë të famshëm dikur, me siguri se nuk do t’i besonin syve.

Më poshtë mund të shihni një listë që paraqet disa të famshëm, transformimi i të cilëve nga njerëz që dikur talleshin me ta në shkollë në yje ndërkombëtar duket sikur përalla e “Rosakut të Shëmtuar”, transmeton Klan Kosova.

Punë e mirë, djema dhe vajza!

Chris Pratt 2003, 2017

Katy Perry 1999, 2012

David Beckham 1995, 2013

Shakira 1990, 2012

Justin Timberlake

1996, 2016

Rihanna 1998, 2008

Dwayne Johnson 1990, 2016

Nicki Minaj 2002, 2016

Adam Levine 1996, 2016

Demi Moore 1970, 2010

Kate Hudson 1993, 2016

Kate Winslet 1985, 2016

January Jones 1989, 2014

Interesante