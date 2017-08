10:55, 2 Gusht 2017

Neymar arriti në Ciutat Esportiva çerek ore pas pas grumbullimit të lojtarëve të tjerë të ekipit të parë.

Braziliani u kthye pas tri ditëve pushim dhe pavarësisht rikthimit në stërvitje shoqërohet me misterin e të ardhmes së tij, përcjell Albeu.com.

Ai pritet të takohet me Presidentin Bartomeu këto dy ditë dhe Bartomeu do i këtkojë vendimin brazilianit dhe nuk do ta pengojë nëse ai dëshrion të largohet.

