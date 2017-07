13:40, 20 Korrik 2017

Nga mediat braziliane u raportua fillimisht se PSG ka paguar klauzolën për lirimin e lojtarit. Me kalimin e orëve ky lajm u zyrtarizua si i vërtetë.

Në shtypin brazilian është e përhapur se Neymar u ka thënë shokëve të skuadrës se ai do të bashkohet me PSG. Tashmë lojtari u ka konfirmuar brazilianëve në PSG se ai do t’i bashkohet tyre, përcjell Albeu.com.

Tek PSG Neymar mund të takohet me Silvë, Dani Alves, Moura. Por kryesorë mbetet Alves i cili mund ta ketë bindur për tu transferuar.

