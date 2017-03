23:52, 22 Mars 2017

Akademiku Nexhat Daci ka folur për kryeakademikun Hivzi Islami që është edhe në krye të Komisonit për Matjen e Territorit.

Daci ka thënë vetëm fjalë të mira për Islamin.

“Nuk e njoh atë territor, nuk e njoh atë lëmi por në parim, nëse popullata ose politika ose shteti ndahet në baza rajonale, nuk është tematikë e preferuar për involvim derisa përfshirja e kryetarit të Akademisë e ka një arsye se ai është gjeograf”.

“Në botën shkencore shqiptare, për lëminë me të cilën merret Islami nuk ka një të dytë e as të përafërt në cilësinë e tij”.

Madje Daci në Ballë për Ballë në Klan Kosova ka thënë se Hivzi Islami është krejtësisht i pavarur në qëndrimet e tij.

“Unë po ju garantoj që kryeakademiku ynë nuk mund të ndikohet as me puthje e as me topa. Është absolutisht i pavarur në qëndrimet dhe në profesionin e tij nuk ka konkurrencë në botën shqiptare”.

Daci ka folur edhe për idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës e Serbisë që është vënë në pah nga akademiku Rexhep Qosja.

“Për qëllime politike të kohës është bërë kjo gjë, i është dhënë Bujanovci, Presheva e Medvegja Serbisë dhe Kosovës i është dhënë Zubin Potoku dhe Leposaviqi. Ky problem nuk do të mbyllet kurrë derisa të vijë një moment, por jo dhunshëm kur popullata e një territori nuk është e lumtur nuk mund të ndahet”.

“Jam i bindur shpirtërisht se duhet të ndodhë dhe do të ndodhë në kohërat kur krijohet një momentum i caktuar”.