19:33, 3 Prill 2017

Phil Neville thotë se Luke Shaw duhet të “turpërohet” nga kritikat e trajnerit të tij te Manchester United, Jose Mourinho.

Ai tha se diçka duhet të jetë fundamentalisht gabim me mbrojtësin, shkruan Goal, transmeton Klan Kosova.

“Nëse do të luaja për Manchester Unitedin, do të turpërohesha si futbollist nëse ato lloj akuzash do të drejtoheshin ndaj meje, sa i përket performancave në stërvitje”, tha Nevile për Sky Sport.

“Të luash futboll për Manchester Unitedin ju duhet të stërviteni 110%, të jeni të vendosur dhe të pëqendruar, t’i posedoni fundamentalet e futbollit”, tha ai.

