17:56, 8 Janar 2017

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se sulmuesi me kamion në pjesën lindore të Jerusalemit, është identifikuar dhe “sipas të gjitha shenjave, ai ishte mbështetës i grupit ekstremist, Shteti Islamik”.

Duke folur sot në vendin ku ka ndodhur sulmi, Netanyahu tha se forcat e sigurisë izraelite e kanë bllokuar lagjen, Jabel Mukaber, në pjesën lindore të Jerusalemit, ku shoferi i kamionit kishte jetuar dhe po planifikohen masa të tjera për parandalim të sulmeve të ngjashme.

Më herët gjatë ditës, nga një sulm me kamion në grupin e ushtarëve izraelitë në pjesën lindore të Izraelit, janë vrarë katër vetë dhe plagosur 15 të tjerë.

Një zëdhënëse e policisë këtë goditje e ka përshkruar si “sulm terrorist” të qëllimshëm.

Policia tha se shoferi i kamionit ishte vrarë në vendin e ngjarjes.

Ky incident i rëndë ndodhi pas një viti të sulmeve me armë, therrjeve me thikë dhe goditjeve me automjete nga ana e palsestinezëve kundër izraelitëve.

Prej shtatorit të vitit 2015, sulmuesit palestinezë i kanë vrarë më tepër se 40 izraelitë dhe dy amerikanë. Gjatë kësaj periudhe, 229 palestinezë janë vrarë nga të shtënat e izraelitëve. Izraeli thotë se shumica e palestinezëve të vrarë ishin sulmues, ndërsa të tjerët janë vrarë gjatë përleshjeve.

