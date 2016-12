15:45, 29 Dhjetor 2016

Gjykata Themelore e Ferizajt ka njoftuar se nesër do të vazhdojë seanca gjyqësore për shpalljen e aktgjykimit ndaj Fatos Rizvanollit i cili akuzohet për veprën penale “Rekrutim për terrorizëm”..

“Ju njoftoi se nesër me date 30.12.2016 ora 14:00 në Gjykatën Themelore në Ferizaj vazhdon seanca gjyqësore me shpalljen e aktgjykimit, ndaj të pandehurit F. R. i akuzuar për shkak të veprës penale ‘Rekrutimi për terrorizëm’ nga neni 139 lidhur me nenin 31 KPRK-së”, thuhet në një njoftim të kësaj gjykate, transmeton Klan Kosova

