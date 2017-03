13:30, 23 Mars 2017

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ka folur para mediave për çështjen e ushtrisë, njofton Klan Kosova.

Ai ka treguar se takimi i djeshëm me ambasadorin amerikan Greg Delawie, ka qene takim i rregullt, ndërsa ka shtuar se themelimi i ushtrisë së Kosovës është në rrugën e duhur dhe se tani pritet opinioni i qeverisë për këtë çështje.

Thaçi ka shtuar se do ti presin serbët deri në momentin e fundit, për të shndërruar ushtrinë përmes ndryshimeve kushtetuese, por nëse ata vonohen institucionet kosovare nuk do ti presin dhe do ta themelojnë ushtrinë.

Thaçi nuk ka qenë në disponim për të pranuar pyetje nga gazetarët, ndërkohë nuk ka komentuar as deklaratat e ambasadores gjermane në Kosove Angelika Viets.