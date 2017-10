20:20, 17 Tetor 2017

Dëmet në tavan po beson se do të rinovohen shpejt.

Drejtori i Pallatit të Rinisë, Qaush Berisha është i bindur se renovim do të ketë edhe në pllatonë dhe të gjitha hapësirat tjera të këtij objekti nëse ky i rikthehet në menaxhim komunës.

Gjendja jo e mirë e tij po dëmton shumë ndërmarrjen, njofton Klan Kosova.

Nëse likuidimi do të ndodhë, sipas Berishës do të ishte një fatkeqësi.

Agjencia kosovare e privatizimit përmes e-mailit bëri me dije për Klan Kosova se do të shqyrtoj kërkesën bashkërisht me Qeverinë konform legjislacionit ne fuqi dhe tek pastaj do te ketë qëndrimin zyrtar për këtë çështje.

Kronikë nga Fillojetë Konjuhi.



