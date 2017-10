11:53, 30 Tetor 2017

“Me dhimbjen që nuk ma përballon shpirti, po të shkruaj e dashura Adelajda…”.

Këto kanë qenë fjalët e nisjes së dedikimit që nëna e Bjrodit, Antoneta, i ka shkruajtur pas ndarjes nga jeta të gazetares. Nëna e Bjordit nuk ka mundur dot të rrijë në heshtje dhe të mos shkruaj disa rreshta për Adelën të cilën e njohu nga afër, shkruan tvklan, transmeton Klan Kosova.

Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, Antoneta shkruan se Adela ishte një nga krijesat më speciale që kishte njohur dhe modeli i vajzës shqiptare. Adela dhe Bjordi jetuan një marrdhënie dashurie, e cila nisi në “Big Brother” dhe më pas jashtë tij.

Statusi i plotë i Antoneta Nushit:

“Me dhimbjen që nuk ma përballon shpirti, po te shkruaj e dashura Adelajda.. Ti hyre në jetën tonë, me çiltërsinë tende dhe lë aty vetëm

dashuri…. Ishe një nga krijesat më speciale dhe më korrekte që kamnjohur deri tani dhe do të mbetesh gjithmonë në shpirtin tim simodeli i vajzës së vërtetë shqiptare. Një gjë nuk e bëre mirë zemraime….nuk mendove për mamin tënd që të kishte piķë të dobët ,e siç ethërrisje ti (mbretëresha ime). Nuk dua ta besoj akoma ikjen tende kështu pa pritur, por jam e bindur, që Zoti të cilin ti i besoje dhe edoje shume, të përzgjodhi për veten e tij.

Sigurisht atje në Parajse do të shkëlqesh si një YLL dhe do të jeshEngjëlli më i bukur dhe më i vlefshëm.. I pa harruar kujtimi yt…. Te puth fort. Adelajda Xhamani”.

