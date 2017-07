12:10, 18 Korrik 2017

Nëna e Beyonce, Tina ka folur për jetën me binjakët Rumi dhe Sir.

“Është emocionuese, një përvojë e mrekullueshme”, tha gjyshja e re për ET për mënyrën se si Beyonce dhe Jay Z po përshtaten me jetën me tre fëmijë, transmeton Klan Kosova.

Ajo shtoi se Blue Ivy tashmë është duke e dashur rolin e saj si një motër e madhe.

“Ajo është shumë krenare dhe shumë e emocionuar, është një motër e mirë e madhe me të vërtetë. Ajo kujdeset për ta shumë”, tha ajo.

