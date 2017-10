13:30, 8 Tetor 2017

Nelly ka folur pasi u arrestua për shkak të dhunimit të një gruaje të shtunën në mëngjes.

Pasi u lirua nga burgu, reperi 42-vjeçar shfrytëzoi Twitter-in për t’iu drejtuar akuzave të bëra kundër tij, transmeton Klan Kosova.

“Më lejoni t’ju them që jam i tronditur që isha në shënjestër me këtë pohim të rremë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Jam i bindur se sapo të shikohen faktet, do të jetë shumë e qartë se unë jam viktimë e një pretendimi të rremë”, shkroi Nelly.

