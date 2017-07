9:46, 20 Korrik 2017

Për të gjithë adhuruesit e serisë të “Harry Potter”, do të vijnë shumë shpejtë edhe dy libra të rinj.

Kështu ka bërë të ditur botuesi “Bloomsbury”, shkruan cnbc.com, transmeton Klan Kosova.

“A History of Magic” është libri i parë në të cilin do të tregohen për mësimin në Hogwarts. Kurse Libri i dytë “A Jonureny Through a History of Magic” ku do të përfshihen historitë nëpër seri të ndryshme.

Debutimi i këtyre librave do të bëhet në ekspozitën e “Harry Potter” në Bibliotekën Britanikë gjatë muajit tetor, për të festaur 20 vjetorin e fillimit të serisë.

