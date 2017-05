11:15, 28 Maj 2017

Një verë më parë u bashkua me Arsenal.

Mesfushori nga Kosova, Granit Xhaka kaloi nga Moenchengladbach te skuadra nga Emirates.

Ai në sezonin e parë te topçinjtë dështoi që të kualifikohet për në Champions League, duke mbetur ne vendin e pestë, transmeton Klan Kosova.

Por megjithatë, Xhaka nuk mbeti krejtësisht duarthatë.

Arsenal të shtunën fitoi FA Cup, duke mposhtur kampionin e Premier League – Chelsea, 2:1 në Wembely.

Ky është trofeu i parë i Xhakës me skuadrën e re, të cilën e ndihmoi me disa gola, por që edhe e dëmtoi kur u ndëshkua disa raste me karton të kuq.



