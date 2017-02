16:55, 15 Shkurt 2017

KEDS-i ka njoftuar se gjatë ditëve të ardhshme do të ketë reduktime të enerjgisë elektrike në disa komuna të Kosovës për shkak të për sigurinë e sistemit.

Ky është njoftimi i plotë i KEDS-it:

Më 16.02.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Drenasi 1 (Kodi:16021001) prej orës 11:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: te Soliterat, Posta, te Shtëpia e shëndetit, Muratori 2000, Kulla com dhe Shtëpiza 2 (Rukolli).

Arsyeja e shkyçjes: montimi i ndërprerësit 1600A.

2.

Më 18.02.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Nr.23 (Kodi:11000006) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr. 4 Llullat, afër Ilirise, rr. Gustav Majer dhe Hotel Ilira.

Arsyeja e shkyçjes: montimi i ndërprerësit 1600A.

3.

Më 18.02.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Nr.22 (Kodi:11000005) prej orës 11:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Dodona, Parku, Banesat Latif Kryeziu, rr. Bajram Curri, rr.1 Tetori, rr. Shaip Kamberi, rr. Robert Gajdiku.

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i transformatorit energjetik.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 18.02.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Carraleva (Kodi:41046004) prej orës 04:00 -09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Caraleva, Reçaku, Belinci, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci dhe Petreshtica.

Arsyeja e shkyçjes: do te vendosen kokat kabllovike që janë dëmtuar dhe do të bëhet ndërrimi i vajit të ndërprerësve.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 18.02.2017 dhe 19.02.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj 2 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Kosovatransi (Kodi:40041004) prej orës 08:00-11:00 dhe nga ora 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Policia, Prokuroria, Viva Fresh, ETC dhe ndërtesa e TMK-së.

Arsyeja e shkyçjes: punime sipas PEE 11375, punime në trafostacionin e Prokurorisë.

Gjakova

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 17.02.2017 në NS 35/10 kV Xerxa do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Xerxa (Kodi:82081003) prej orës 11:00 -14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: fshati Xerxe, Seperac. Ganija, Pom. Benz. Jupa, Motel Ador, Hotel Europa 1-2.

Arsyeja e shkyçjes: dislokimi i dy shtyllave të linjës 10 kV.

Interesante