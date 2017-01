10:51, 3 Janar 2017

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se çfarë moti do mbretërojë gjatë kësaj jave.

“Reshjet e kohëpaskohshme do të vazhdojnë për dy- tri ditë, të cilat vende-vende do të jenë më të theksuara”.

“Shtypja atmosferike e lartë mbi vlerat e normales e cila ka përfshirë Ballkanin për plot një muaj , nga e mërkura kjo shtypje do të zbresë nën vlerat e normales me çka presim dhe ndryshim në gjithë parametrat meteorologjikë”.

“Erërat e fuqishme dhe reshjet e borës do të jenë prezent mbi vendin tonë”

”Pas reshjeve dhe fuqisë së këtyre masave me origjinë polare parashihen ulje të dukshme të vlerave termike në dy ekstremet, duke bërë që merkuri në termometër të zbresë në fundjavë deri -17 gradë Celsius, kurse në viset malore deri -19 gradë Celsius”.

“Gjatë kësaj periudhe ( e hënë – e premte) temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -11 deri -4 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 1- 4 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit me shpejtësi mbi 13m/s.”, bën të ditur ky institut.

