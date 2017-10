8:45, 22 Tetor 2017

Në ditën e Zgjedhjeve Lokale, në Kosovë do mbajë mot me vranësira të kohëpaskohshme por dhe në mesditë do ketë dhe rreze dielli.

Mëngjesi do jetë më i freskët ndërsa qyteti i Gjakovës do jetë vendi më i ngrohtë për sot, saktësisht në ditën e Zgjedhjeve Lokale, njofton Klan Kosova.

Për më shumë ja temperaturat minimale dhe maksimale që do përshkojnë ditën e sotme:

