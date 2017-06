16:15, 8 Qershor 2017

Pak njerëz mbajnë mend rolet e para të aktorëve të tyre të preferuar.

Andaj, më poshtë kemi vendosur që të ju sjellim disa fotografi shumë të veçanta ku mund të shihni se si kanë ndryshuar disa nga aktorët më të njohur prej rolit të tyre të parë e deri tani, transmeton Klan Kosova.

A Nightmare on Elm Street, 1984

Glen Lantz — Johnny Depp (53)

Panic Room, 2002

Sarah Altman — Kristen Stewart (26)

Fast Times at Ridgemont High, 1982

Brad’s Bud — Nicolas Cage (53)

E.T. the Extra-Terrestrial, 1982

Gertie — Drew Barrymore (42)

Critters 3, 1991

Josh — Leonardo DiCaprio (42)

The Mask, 1994

Tina Carlyle — Cameron Diaz (44)

Back to the Future Part II, 1986

Video Game Boy #1 — Elijah Wood

(36)

The Karate Kid, 2010

Dre Parker — Jaden Smith (18)

Heavenly Creatures, 1994

Juliet Hulme — Kate Winslet (41)

Mio in the Land of Faraway, 1987

Benke — Christian Bale (43)

Léon: The Professional, 1994

Mathilda — Natalie Portman (35)

Leprechaun, 1993

Tory Reding — Jennifer Aniston (48)