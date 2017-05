10:35, 4 Maj 2017

Kuvendi i Kosovës po vazhdon seancën me pika të mbetura nga seancat e kaluara.

Në seancën e sotme pritet të votohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për minierat dhe mineralet, Propozim-rezolutën në lidhje me arrestimet e aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje, rekomandimet në lidhje me mos zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës, si dhe rekomandimet në lidhje me shkeljen e të drejtave të punëtorëve në Kosovë.

Gjatë kësaj seance në interpelancë do të paraqitet kryeministri Isa Mustafa, sipas kërkesës së deputetes Donika Kadaj-Bujupi,

Në interpleancë do të paraqitet edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci me Kontratën e privatizimit të Kompanisë së Distribuimit të Energjisë Elektrike, sipas kërkesës së deputetit Visar Ymeri, njofton Klan Kosova.



