18:52, 7 Qershor 2017

Kombëtarja shqiptare vijon përgatitjet për ndeshjen me Izraelin, e vlefshme për kualifikueset e Botërorit të vitit 2018.

“Nuk isha vetëm unë i mërzitur nga humbja me Luksemburgun. Por tani duhet ta heqim atë ndeshje nga mendja dhe të fokusohemi te sfida me Izraelin. Duhet të rikuperojmë forcën fizike dhe atë psikologjike, sepse janë ndeshjet e fundit. Nëse do të fitojmë ndaj Izraelit nuk do të flitet më për krizë. Ta tregojmë në fushë se jemi më të mirë sesa kundërshtarët”, tha Ledian Memushaj, futbollist i Kombëtares.

Ndërkohë, Berat Gjimshiti theksoi se në këtë përballje me Izraelin, Kombëtarja duhet të luajë me besim për t’u rikthyer në pozitat e mëparshme në grup.

“Ndaj Izraelit duhet të luajmë me shumë besim. Na duhet që të fitojmë për t’u ngjitur sërish në vendin e tretë. Izraeli nuk është ekip më i mirë sesa ne. Më vjen mirë që më jepet një mundësi e dytë. Nuk e mendoj atë çfarë ndodhi në sfidën e parë, por për atë që do të bëjmë këtë radhë”, tha Berat Gjimshiti, futbollist i Kombëtares./TCH

