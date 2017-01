Një i pastrehë nga Manastiri ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm, ndërsa një i afërm i tij është dërguar në spital.

Sipas policisë, dyshohet se i pastrehu ka ndërruar jetë si pasojë e hiperdermisë, për shkak të të ftohtit që është rikthyer në Maqedoni ditëve të fundit.

Kufoma është gjetur rreth orës 06:00 të mëngjesit në rrugën “4 nëntori”.

Deri më tani nga i ftohti në Maqedoni kanë ndërruar jetë dy të pastrehë.

Kujtojmë se metereologët kanë bërë me dije se i ftohti polar do të rikthehet sërish në fundjavë dhe temperaturat normale do të jenë deri në -5 gradë.