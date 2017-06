18:23, 28 Qershor 2017

Sot folklori dhe rapsodija burimore humbi edhe një yll folklori, pasi u nda nga jeta Rexh Gashi nga Kopiliqi i Drenices ose siç njihet në popull si Rexh Ilazi.

Rexha filloi folklorin si fëmijë. Ishte kudo i pranishëm në dasma e ahengje në trojet shqiptare por edhe në koncerte e festivale burimore.

Ai këndoi bashkë me shumë rapsod të mëdhenjë si me Ibish Thaçin (Ibeish Brojen) me Kadri Durakun me rapsodet Izbica etj.

Për kontributin e tij në lëmin e folklorit dhe të traditës burimore ai është nderuar disa herë nga institucionet e ndryshme shtetërore dhe shoqata kulturore.

