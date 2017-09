15:27, 14 Shtator 2017

Bashkë-themeluesi dhe bateristi i bendit Husker Du, Grant Hard, është ndarë nga jeta.

Anëtari tjetër i bendit, Bob Mould, e përshkruajti Hart-in si “artist vizual me shumë prirje, një rrëfimtar të mrekullueshëm, dhe një muzikant frikshëm i talentuar”.

Grupi i zhanrit “punk” ishte i famshëm për hitet si “Don’t Want To Know If You’re Lonely” dhe

Something I Learned Today”.

Për vdekjen e tij, shkruajti edhe Billy Joel Armstrong nga Green Day duke thënëqë nuk ka fjalë ta përshkraujë ndikimin e madh që Grant Hart dhe Bob Mould me muzikën e tyre kanë pasur në Green Day.

Interesante